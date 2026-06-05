Hernán Galíndez, 'El portero de La Tri', y la emoción de estar en su segundo Mundial con Ecuador

Con 39 años, el futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez llega a su segunda cita mundialista con la selección de Ecuador, bajo la dirección del estratega Sebastián Beccacece.

Galíndez fue convocado como portero titular de La Tri, tras su destacada participación en las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Catar 2022, donde Ecuador fue eliminado en la fase de grupos.

El actual portero de Huracán llegó al país el 18 de enero de 2012, "llegué a tratar de jugar a la pelota nomás. Y después pasó todo lo que pasó", dijo Galíndez en una entrevista en marzo de 2026, mientras resaltaba su orgullo por vestir la camiseta Tricolor.

En una entrevista con FIFA, 'El portero de La Tri' expresó todas sus emociones y la diferencia que ve entre el Mundial de 2022 y el de 2026.

"Todos llegamos a ese Mundial de Catar con esa inexperiencia de no saber bien dónde nos encontrábamos. Hoy sabemos lo que es jugar un Mundial. Y yo soy una persona mucho más madura, con mucho más trabajo psicológico. Creo ser un mejor arquero también. Ahora hay que demostrarlo", dijo.

Frente al funcionamiento interno del equipo, Galíndez contó que en el camerino hay un mandato que está por encima de todo: "Nadie puede estar enojado".

Y añade: "Nos conocemos hace cuatro, cinco, seis años con algunos. Cuando uno convive tanto tiempo aprendemos a conocernos mucho más, a saber cuáles son los sueños de cada uno, cómo se llaman sus hijos, su esposa. Y eso es un plus extra. Yo soy el más grande de la selección, pero entre ellos se conocen desde las inferiores. Son un grupo de amigos jugando en una selección (...) Entendemos que jugar no es lo más importante, sino que a Ecuador le vaya bien".

Tendencias entre los arqueros en la actual Copa del Mundo

El puesto de arquero es el que más evolucionó por lejos. Traeme un arquero del 2005 y hoy no podría atajar. Antes era lógico que el defensor viniera a patear en el área chica para sacar el saque de meta. Hoy si no jugás con los pies, no podés atajar. Y algo que me está llamando mucho la atención en la Premier League es que en los corners cerrados se le paran cuatro o cinco jugadores encima al arquero y no cobran más foul. Antes el arquero levantaba la rodilla y sabías que no era foul.

Sello personal como arquero

Yo me volvía loco de chico con hacer mucho salto y mucha velocidad. Y un entrenador de arqueros que tuve el privilegio de tener de chico, Martín Tocalli, hoy entrenador de arqueros de la Selección argentina, me dijo: "Alguna vez la fuerza y la velocidad las vas a perder, lo que no vas a perder nunca es la técnica y la ubicación de arco. Si lográs tener esas cosas, vas a poder atajar mucho más tiempo.” Y es verdad.

Messi fue el primer jugador en marcarle un gol a Galíndez

Yo arranqué a jugar en Alianza Sport, un club de Rosario que quedaba a dos cuadras de mi casa. El primer año que atajé, tendría seis años, salimos campeones y me hicieron un solo gol en todo el torneo. Ese gol me lo hizo Leo. Se pasó a cinco compañeros y a mí, gambeteando con la pelota pegada al pie. Tengo el recuerdo de verlo pasar por al lado mío y empujarla e irse trotando sin gritar el gol ni nada. Y después enfrentarlo de grande… Las vueltas de la vida.