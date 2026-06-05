Estos son los cargos que Daniel Noboa ha otorgado a José Julio Neira

José Julio Neira es Licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad Rollins de Estados Unidos.

El Gobierno de Daniel Noboa oficializó la noche del 4 de junio el nombramiento de José Julio Neira como nuevo secretario general de la Administración Pública y una de sus principales tareas será proceso de reestructuración del Estado que impulsa el Ejecutivo.

La designación fue anunciada durante una cadena nacional en la que el funcionario presentó parte de las acciones que se ejecutarán para avanzar en la reorganización del Estado, incluida la implementación de las recientes fusiones de ministerios y la optimización de la gestión pública.

Neira reemplaza en el cargo a Cynthia Gellibert, quien dejó la Secretaría de Administración Pública para asumir la dirección del nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, creado como resultado de la integración de varias entidades gubernamentales.

José Julio Neira se reunió con Marco Rubio

Con esta nueva responsabilidad, Neira ha sido uno de los que más cargos ha ocupado dentro del Gobierno. El presidente Daniel Noboa le ha asignado más de 10 cargos o responsabilidades a lo largo de su mandato.

Estos han sido los cargos otorgados por Noboa:

Secretario General de la Administración Pública

Secretario General de Integridad Pública.

Director General (e) Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Director General (e) Servicio Nacional de Contratación Pública.

Delegado del Presidente de la República para presidir el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público - Privadas.

Delegado del Presidente de la República ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.

Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Nacional Minera.

Delegado del Presidente de la República al Comité de Licitación Hidrocarburífera.

Delegado del Ejecutivo para presidir el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos.

Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero

Tras asumir el nuevo cargo, Neira agradeció la confianza del presidente Noboa. "Agradezco a los equipos de cada institución y los comprometo a seguir adelante".

La Secretaría de Administración Pública tiene la responsabilidad de coordinar y articular la gestión administrativa del Gobierno, además de dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas.