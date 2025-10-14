Alertan de 22 heridos y niños asfixiados por enfrentamientos en La Esperanza en Otavalo

Menores asfixiados y heridos por enfrentamientos en La Esperanza en Otavalo

El asambleísta Fernando de la Torre señaló desde las instalaciones de la Asamblea Nacional que existirían 22 heridos en La Esperanza, en Otavalo, producto de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

El legislador señaló que existiría una mujer al borde de la muerte producto de un disparo en la cabeza. A ello se sumarían dos “dos muertos por confirmar” por la represión y que aún están investigando a qué pueblos indígenas pertenecen.

Además, denunció que producto del uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública habría "niños asfixiados”.

De la Torre llamó al diálogo entre el Gobierno y los manifestantes; cuestionó la negativa del Ejecutivo a sentarse a dialogar y lo responsabilizó por el 'derramamiento de sangre' en las comunidades indígenas.

Por su parte la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que "convoys militares están ingresando a hospitales y centros de salud en Imbabura para llevarse a personas heridas".

La Fundación sostuvo que se "ha ordenado a los centros de salud no brindar atención médica" y dijo que estas acciones violan los derechos humanos fundamentales.