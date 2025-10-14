Enfrentamientos en Otavalo: en Ilumán y Carabuela recrudecen protestas tras paso de convoy

Manifestantes se enfrentan con la fuerza pública en Imbabura

Tras el paso del convoy humanitario con destino a Otavalo la mañana de este martes 14 de octubre los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública no cesaron.

Decenas de manifestantes se congregaron en el sector de el Partidero a Cotachachi, Ilumán y Carabuela. Contingentes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional quedaron desplegadas en la zona.

El ministro del Interior, John Reimberg señaló a medios de comunicación que tras la llegada del convoy con ayuda humanitaria a Otavalo las autoridades harán base en el cuartel de Policía de la ciudad, que fue atacado semanas atrás, y "nada ni nadie los va a detener".

Reimberg sostuvo que "ya se están desplegando los sitios desde donde se entregará la ayuda" que llegó en los camiones militares.

Reimberg confirmó que durante los enfrentamientos del trayecto del convoy humanitario varios policías resultaron heridos por los ataques de los manifestantes.

También en el trayecto se evidenció varios vehículos incinerados producto de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

Enfrentamientos en Otavalo Las fuerzas del orden retienen a manifestantes que intentan ingresar a Otavalo para impedir la entrega de la ayuda que llegó en caravana humanitaria.

Reimberg habla a los medios El ministro del Interior, John Reimberg dijo a los medios que harán base en el Comando de la Policía Nacional de Otavalo "el tiempo que sea necesario".

El convoy llegó a Otavalo El convoy con ayuda humanitaria llegó a Otavalo en medio de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el despliegue de tropas militares y de la Policía Nacional.

Ataque a vehículo de Teleamazonas Manifestantes atacaron al equipo periodístico de Teleamazonas que cubría el avance del convoy humanitario en Imbabura.

Enfrentamientos en San Roque El convoy humanitario tuvo que superar obstáculos en el sector de San Roque. La fuerza pública intervino en este tramo para liberar la vía y que pueda avanzar la caravana.