Noboa reduce el IVA al 8% para el feriado en dos provincias y dos cantones afectados por el paro
La reducción del impuesto aplicará en actividades turísticas en Carchi e Imbabura y en los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, en Pichincha.
Imbabura fue el epicentro del paro de la Conaie, por lo que su economía se vio afectada.
29 oct 2025 - 20:51
El presidente Daniel Noboa emitió, este miércoles 29 de octubre del 2025, el Decreto 196 con el que reduce el IVA al 8% en las provincias de Carchi e Imbabura, y en los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, en Pichincha.
La reducción del impuesto se aplica para la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas durante el próximo feriado de noviembre por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca.
Los cuatro días de descanso a escala nacional, no recuperables, comienzan desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre del 2025.
En el Decreto Ejecutivo se menciona que la decisión de reducir el IVA al 8% en esas zonas tiene como objetivo "impulsar la reactivación del sector turístico en los lugares donde se concentraron las protestas, manifestaciones y cierres viales".
Durante 31 días, entre septiembre y octubre del 2025, se registró un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel.
