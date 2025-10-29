Noboa reduce el IVA al 8% para el feriado en dos provincias y dos cantones afectados por el paro

Imbabura fue el epicentro del paro de la Conaie, por lo que su economía se vio afectada.

El presidente Daniel Noboa emitió, este miércoles 29 de octubre del 2025, el Decreto 196 con el que reduce el IVA al 8% en las provincias de Carchi e Imbabura, y en los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, en Pichincha.

La reducción del impuesto se aplica para la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas durante el próximo feriado de noviembre por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca.

Los cuatro días de descanso a escala nacional, no recuperables, comienzan desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre del 2025.

En el Decreto Ejecutivo se menciona que la decisión de reducir el IVA al 8% en esas zonas tiene como objetivo "impulsar la reactivación del sector turístico en los lugares donde se concentraron las protestas, manifestaciones y cierres viales".

Durante 31 días, entre septiembre y octubre del 2025, se registró un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel.