Noboa solicitó licencia para hacer campaña por la consulta popular y referéndum 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó a la Asamblea Nacional una licencia para realizar actividades de campaña por la consulta popular y referéndum del 2025.

Este pedido se realizó el a través de un oficio emitido el miércoles 5 de noviembre del 2025. En el documento, el Primer Mandatario pide este permiso para "exponer a la ciudadanía las motivaciones y fundamentos que respaldan la consulta y referéndum sin incurrir en infracción electoral alguna".

La licencia se aplicaría desde las 00:01 hasta las 19:00 del viernes 7 de noviembre, y también el domingo 9 hasta el jueves 13 de noviembre del 2025.

La solicitud será tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional a las 16:00 del viernes, según la convocatoria del presidente del Legislativo, Niels Olsen.

Este pedido se realiza después que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, recordara que ningún "servidor público no puede inducir al voto en el ejercicio de sus funciones".

“El presidente es el proponente de la consulta y también tiene derecho a participar en este proceso electoral. En tal virtud, tiene que pedir licencia para hacer campaña. Eso aplica para todos”, añadió Atamaint, durante una rueda de prensa el 30 de octubre del 2025.

La campaña empezó el sábado 1 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 13. De inmediato empezará el silencio electoral y el domingo 16 de noviembre los ecuatorianos acudirán a las urnas.

En este proceso se establecieron cuatro preguntas. Tres de referéndum y una de consulta popular, cuyor temas se centran en la instalación de bases militares extranjeras, la entrega de recursos económicos a los partidos políticos y movimientos políticos, el número de asambleístas y la instalación de una Asamblea Constituyente.