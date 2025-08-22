El presidente Daniel Noboa viajará a Japón y Vietnam con 4 ministros y 2 secretarios

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se prepara para una nueva gira presidencial en Japón y Vietnam. Este viernes 22 de agosto del 2025 confirmó la comitiva que lo acompañará.

El viaje presidencial empezará el domingo 24 de agosto al martes 2 de septiembre de 2025. En esta ocasión lo acompañarán ministros, secretarios y un grupo de empresarios, que son parte de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex).

A través del Decreto Ejecutivo 110, el Primer Mandatario confirmó que en este viaje lo acompañarán cuatro ministros y dos secretarios. Estos son:

Gabriela Sommerfeld , ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Danilo Palacios , ministro de Agricultura y Ganadería

, ministro de Agricultura y Ganadería Luis Alberto Jaramillo , ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca Inés Manzano , ministra de Energía

, ministra de Energía Irene Vélez , secretaria General de Comunicación de la Presidencia

, secretaria General de Comunicación de la Presidencia José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública

Palacios, Jaramillo y Manzano solo estará en la visita presidencial a Japón. Mientras que el resto de la comitiva estará presente en los encuentros en los dos países.

"Los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva", se detalla en el documento.

Esta es la segunda gira presidencial que realizará en el mes de agosto del 2025. Su primer viaje se realizó a Brasil, Uruguay y Argentina desde el domingo 17 al viernes 22.

El Presidente de Ecuador se reunió con los mandatarios de los tres países, firmó acuerdos y conversó con empresarios. Accciones que son parte de su política internacional para fortalecer relaciones comerciales.