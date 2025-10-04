¿Quién es el nuevo Fiscal General subrogante, Carlos Leonardo Alarcón Argudo?

Carlos Leonardo Alarcón Argudo, agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía.

Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, justificó la moción de Carlos Leonardo Alarcón Argudo como nuevo fiscal subrogante ante la ausencia de Wilson Toainga por su perfil técnico. Alarcón es magíster en Derecho Penal, con especialización en criminalidad compleja y en justicia indígena.

Godoy también explicó que en el proceso de selección junto a Talento Humano se escogió a Alarcón para no mover a ningún Fiscal provincial y frenar procesos de investigación. Alarcón, el nuevo Fiscal, es parte de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía

Alarcón fue el funcionario que estuvo a cargo del caso “Nene”, que investiga un presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. El principal procesado es Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad. Barreiro fue detenido el 21 de marzo de 2025 y liberado el 7 de mayo tras pagar una fianza de 20 000 dólares.

El otro caso emblemático de Alarcón es “Triple A”, relacionado con el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos, en el que están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y dos de sus hermanos, tras una denuncia del Gobierno.

La elección de Alarcón fue por voto unánime de los vocales de la Judicatura. Ante la ola de cuestionamientos, Judicatura aclaró que la designación de Alarcón se da por caso de ausencia temporal o definitiva de Wilson Toainga. La primera misión será reemplazar de manera temporal a Toainga, quien se ausentará del país entre el 5 y el 10 de octubre para asistir a un evento en Río de Janeiro, Brasil.

La carrera de Alarcón, según su hoja de vida, se desempeñó como agente fiscal en Quinindé, provincia de Esmeraldas, una zona con alta complejidad criminal. Desde esa trayectoria, ha escalado posiciones dentro del Ministerio Público.

En la página de la Función Judicial Alarcón registra denuncias por calumnias que fue declarada en abandono y por intimidación que también fue archivada. En los antecedentes registra un proceso por presunto “dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable”, que fue conocido por Fabián Fabara, actual vocal del Consejo de la Judicatura.

Fabara se desempeñaba como juez de la Corte Provincial de Pichincha y estuvo a cargo del caso, pese a lo cual destacó el perfil del hoy designado. Esa causa fue desestimada el 8 de septiembre de 2025.