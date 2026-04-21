Federaciones de Médicos y Enfermeros hicieron 6 pedidos al Gobierno tras despidos masivos

En abril de 2026 se produjo un despido masivo de personal de salud en Ecuador.

La Federación Médica Ecuatoriana y la Federación Ecuatoriana de Enfermeros manifestaron su rechazo por los despidos masivos en el sector público de salud y presentaron al menos seis pedidos al Gobierno Nacional.

Entre el 13 y 14 de abril del 2026 se produjo el despido de más de 300 funcionarios del sector de salud en distintas provincias del país. Las organizaciones que agrupan a médicos y personal de enfermería en Ecuador advirtiendo que estos despidos pueden afectar a la población.

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Seis pedidos al Gobierno

Dejar sin efecto inmediatamente aquellos memorandos de desvinculación para todos los profesionales de la salud afectados.

inmediatamente aquellos de para todos los profesionales de la salud afectados. Reintegrar de inmediato a sus puestos de trabajo a todos los profesionales de la salud desvinculados .

a todos los profesionales de la . Reestructurar las Unidades Administrativas de Talento Humano a fin de que estén integradas en un 50% por profesionales de la salud con formación en administración y otro 50% por ingenieros administrativos con formación en salud pública.

con formación en administración y otro con formación en salud pública. La implementación de políticas públicas que fortalezcan el talento humano en salud, reconociéndolo como el eje central del sistema sanitario .

en salud, reconociéndolo como el . La construcción de un plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud basado en criterios técnicos, epidemiológicas y de equidad social .

del de basado en . El respeto irrestricto a la Ley de la Federación Médica Ecuatoriana y a los marcos normativos que garantizan la estabilidad laboral del personal de salud.

La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros cuestionó el argumento oficial de “optimización de recursos”, al considerar que no cuenta con sustento técnico verificable.

Según el gremio, lejos de existir duplicidad de funciones, el sistema sanitario enfrenta un déficit de profesionales, especialmente en enfermería, que se habría agravado con las desvinculaciones.

Además, denunciaron que los despidos se habrían ejecutado mediante memorandos, sin cumplir con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley.

"Por lo tanto, consideramos que todas las desvinculaciones son ilegales, ya que nunca se puede dar un acto administrativo sin motivación. Recordamos que el memorando es solo un medio de comunicación interna institucional, y, no es un instrumento legal para despedir personal", indicó la Federación de Enfermeros en un comunicado, este martes 21 de abril de 2026.

El gremio también advirtió que la reducción de personal puede traducirse en menos turnos de atención, mayores tiempos de espera, sobrecarga laboral y dificultades en la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su “profunda preocupación” por las desvinculaciones, en un contexto que describen como una crisis estructural del sistema sanitario.

El gremio médico advirtió que la reducción de personal en un escenario de alta demanda podría incrementar riesgos como mortalidad evitable, retrasos en diagnósticos, saturación de emergencias y disminución en la calidad de atención, además de profundizar desigualdades en el acceso a la salud, especialmente en sectores vulnerables.