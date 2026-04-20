Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Nuevo ministro de Salud tiene una denuncia por la mala práctica profesional

Pese a que trascendió que no podía asumir funciones, se confirmó que Jaime Bernabé no está impedido de ejercer cargos públicos.

Jaime Bernabé se desempeñó como director General del IESS.

IESS

Autor

Teresa Menéndez

Actualizada:

20 abr 2026 - 20:15

Unirse a Whatsapp

La designación de Jaime Bernabé como ministro de Salud no ha sido oficializada vía decreto Ejecutivo, pero su nombre ya recibe varios señalamientos. 

Luego de que el presidente Daniel Noboa informara en su cuenta de Twitter su designación como titular de Salud, en reemplazo de María José Pinto, surgieron varias dudas sobre su habilitación para el cargo.

Pese a que en primera instancia se difundió un posible impedimento para ejercer cargo público, el Ministerio del Trabajo confirmó en horas de la noche de este 20 de abril, que no registra prohibición alguna.

thumb
El Ministerio del Trabajo confirma que Jaime Bernabé no registra impedimento para ejercer cargos públicos.Ministerio del Trabajo

Lo que sí se mantiene es una denuncia en la Fiscalía General del Estado por homicidio culposo, por mala práctica profesional en Samborondón, Guayas. 

Sin embargo, no registra un proceso penal por esa causa en el sistema judicial.

thumb
Denuncia contra Jaime BernabéFiscalía General del Estado

Otro tema que deja dudas sobre su gestión pública fue su corto paso por la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Bernabé duró apenas 27 días en el cargo, en abril de 2024.

El Consejo Directivo de la institución resolvió removerlo del cargo por sus presuntos nexos como proveedor de servicios médicos.

Bernabé asumirá un ministerio en medio de denuncias por falta de medicamentos en los hospitales públicos y de despidos de personal de salud.

Te puede interesar