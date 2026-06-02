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Política

¿Cómo sacar el certificado de apoliticismo del CNE en línea? Paso a paso

El certificado de no pertenecer a ningún partido político lo entrega el CNE de manera digital o física.

El CNE entrega el certificado de apoliticismo en línea y de manera presencial.

CNE

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

02 jun 2026 - 18:10

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El certificado de apoliticismo o de no pertenecer a un partido político se puede obtener en línea o de manera presencial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE entrega el certificado en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en su página web.

¿Cómo obtener el certificado de apoliticismo en línea?

Para obtener el certificado de apoliticismo es necesario registrarse en la página web del CNE o presentarse de manera presencial en una de las Delegaciones Provinciales.

Para hacer el trámite en línea siga estos pasos:

  • Ingresar a la página web del CNE
  • Clic en la pestaña de trámites y servicios
  • Opción 'Servicios ciudadanos'
  • Opción 'Servicios en línea'
  • Clic en 'Certificado de apoliticismo'

Una vez llenados los datos personales, el sistema confirmará y avanzará con la solicitud del certificado.

El certificado se genera en formato digital y se puede descargar o imprimir. Este documento es válido por 30 días desde su emisión.

¿Para qué sirve este certificado?

Este certificado se solicita en Ecuador para cumplir trámites como:

  • Para ingresar a trabajar en instituciones del Estado en las que se exige independencia política.
  • Para ser veedor ciudadano.
  • Para postularse a entidades de control.
  • Para ingresar a instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
  • Para participar en concursos de méritos y oposición en el sector público.

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