¿Cómo sacar el certificado de apoliticismo del CNE en línea? Paso a paso
El certificado de no pertenecer a ningún partido político lo entrega el CNE de manera digital o física.
El CNE entrega el certificado de apoliticismo en línea y de manera presencial.
CNE
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Actualizado:
02 jun 2026 - 18:10
El certificado de apoliticismo o de no pertenecer a un partido político se puede obtener en línea o de manera presencial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE entrega el certificado en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en su página web.
¿Cómo obtener el certificado de apoliticismo en línea?
Para obtener el certificado de apoliticismo es necesario registrarse en la página web del CNE o presentarse de manera presencial en una de las Delegaciones Provinciales.
Para hacer el trámite en línea siga estos pasos:
- Ingresar a la página web del CNE
- Clic en la pestaña de trámites y servicios
- Opción 'Servicios ciudadanos'
- Opción 'Servicios en línea'
- Clic en 'Certificado de apoliticismo'
Una vez llenados los datos personales, el sistema confirmará y avanzará con la solicitud del certificado.
El certificado se genera en formato digital y se puede descargar o imprimir. Este documento es válido por 30 días desde su emisión.
¿Para qué sirve este certificado?
Este certificado se solicita en Ecuador para cumplir trámites como:
- Para ingresar a trabajar en instituciones del Estado en las que se exige independencia política.
- Para ser veedor ciudadano.
- Para postularse a entidades de control.
- Para ingresar a instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Para participar en concursos de méritos y oposición en el sector público.
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