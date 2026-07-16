TCE tratará denuncia contra Muñoz cuya sanción podría ser la suspensión de sus derechos políticos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, podría quedar inhabilitado para la reelección a su cargo.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) analizará este jueves 16 de julio, a partir de las 17:30, el recurso de apelación dentro de la denuncia por presunta violencia política de género presentada en contra del alcalde de Quito, ⁠Pabel Muñoz.

El caso fue impulsado inicialmente en diciembre de 2025 por Janeth Albuja, concejala alterna de Diego Garrido.

Albuja acusó a Muñoz y a Garrido de cometer una infracción electoral muy grave al presuntamente impedir o negarse a tramitar su principalización para participar en una sesión del Concejo Metropolitano.

La sesión se realizará de manera virtual

El Pleno del organismo electoral revisará la causa luego de que Albuja apelara una sentencia de primera instancia, emitida el 2 de junio de 2026, la cual había desestimado la acusación.

Al tratarse de una denuncia por presunta violencia política de género, la sesión no será transmitida públicamente para proteger la privacidad del proceso y de las partes. La sesión ⁠se desarrollará de forma virtual.

En caso de determinarse la existencia de una infracción electoral muy grave, el alcalde Muñoz podría enfrentar sanciones que van desde multa económica hasta suspensión temporal de sus derechos políticos.

Dicho escenario complicaría o inhabilitaría sus aspiraciones de postularse a la reelección de cara a los próximos comicios seccionales.

Reacciones ante la medida

El alcalde de la capital y sus aliados sostienen que el proceso forma parte de una "persecución política" orientada a bloquear su futura candidatura.

De su parte, la defensa de Albuja argumenta que existió un perjuicio directo a los derechos políticos de la concejala suplente.

Muñoz no es el primer alcalde en verse involucrado en una denuncia por presunta violencia política de género.

El burgomaestre de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido de sus derechos políticos por seis meses tras una resolución del TCE, lo que le impidió postularse para la reelección a su cargo.