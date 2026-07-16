Asesinan a joven de 27 años durante una cita en Llano Grande, norte de Quito

Un hombre fue asesinado en un parque de Llano Grande.

Un joven fue asesinado mientras se encontraba en una cita con su expareja en el sector de Llano Grande, norte de Quito, la noche del miércoles 15 de julio de 2026.

De acuerdo con Fabián Méndez, jefe deoperaciones motorizadas del distrito Calderón, el hceho se registró alrededor de las 19:00 en un parque público.

Kevin R., de 27 años, fue asesinado con disparos mientras se encontraba con su exnovia.

El occiso llegó a Quito luego de viajar desde Loja para buscar reconciliarse con la mujer.

La víctima no registra antecedentes penales. Sin embargo, Méndez indicó que el crimen podría relacionarse con disputas por microtráfico de drogas.

Méndez indicó que ya se adelantan las investigaciones a través del seguimiento de las cámaras de seguridad.

Los atacantes habrían llegado en un vehículo y dos motocicletas para realizar alrededor de siete disparos.

Según Méndez, desde el automóvil alguien entregó un arma de fuego a la persona de la motocicleta para que realice los disparos y la devuelva luego.

Eso se ha determinado a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Méndez denunció que los moradores de la zona se han negado a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad por temor a represalias y "eso limita muchísimo nuestro trabajo".

"Esta persona debía ser victimada tarde o temprano. Estaba siendo buscada desde Loja y estamos tras la pista de los causantes", apuntó Méndez.