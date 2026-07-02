Pachakutik presentó a sus precandidatos a la alcaldía de Quito y prefectura de Pichincha

Pachakutik Pichincha presentó, sus pre candidatos elegidos en las primarias para ocupar la Alcaldía de Quito

El movimiento político Pachakutik presentó este jueves 2 de julio de 2026 a sus precandidatos a la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha para las elecciones seccionales de noviembre de 2027.

Alejandro Guevara fue seleccionado en las primarias como candidato para la alcaldía. El abogado quiteño antes iba a participar en los comicios por el Movimiento Sociedad Patriótica.

Mientras que las bases del movimiento eligieron a Guillermo Chururchumbi como precandidato a la Prefectura de Pichincha. Esta es la segunda vez que el político intenta ocupar este cargo.

El movimiento político también presentó a los precandidatos a concejales de la capital. Tatiana Quesada, representa al distrito Sur; Diana Guayanay, por el distrito Centro, Estefanía Grunauer por el distrito Norte y Jaime Paucar por el sector Rural.

Este jueves 2 de julio vence el plazo que tienen los partidos y movimientos políticos para escoger a sus precandidatos para las elecciones seccionales que serán el 29 de noviembre de 2026.