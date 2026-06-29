Wilson Merino es el precandidato a la Alcaldía de Quito por Imparables

Wilson Merino es concejal de Quito y precandidato a la Alcaldía de la capital.

El concejal de Quito, Wilson Merino, fue designado como precandidato a la Alcaldía de la capital por el Movimiento Imparables. Esta decisión se anunció este lunes 29 de junio de 2026.

La designación abre el proceso de democracia interna del movimiento con el cual se plantea escoger a los candidatos que aparecerán en las papeletas para las votaciones seccionales de noviembre de 2026.

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Wilson Merino es concejal en funciones, ingeniero comercial y fundador de la Fundación Cecilia Rivadeneira.

"Quito enfrenta grandes desafíos, pero también posee una enorme fortaleza: su gente. Ha llegado el momento de recuperar el orgullo de ser quiteños", indicó el concejal.

Dentro de su experiencia, Merino reunió 159 000 firmas para impusar la primer Ley Contra el Cáncer y también dirigió ConQuito.

La propuesta de Merino apunta a devolver barrios seguros, espacio público recuperado, movilidad y oportunidades para emprender.