Richard Carapaz y Jefferson Cepeda dicen presente en el Tour de Francia 2026

El ciclismo ecuatoriano vuelve a estar presente en una de las competencias más importantes: el Tour de Francia. En esta edición, Richard Carapaz y Jefferson Cepeda serán los encargados de representar al país.

El arranque de esta clásica será este sábado 4 de julio de 2026, y la primera etapa se disputará en Barcelona, España.

Richard Carapaz quiere volver a ser el ‘Rey de la Montaña’

“La Locomotora del Carchi” afrontará el Tour de Francia 2026 como una de las principales cartas del EF Education-EasyPost para la montaña.

El campeón olímpico ecuatoriano buscará volver a ser protagonista en la carrera con el objetivo de pelear las victorias de etapa y disputar la clasificación de la montaña, una distinción que ya conquistó en el 2024.

Carapaz en 2026 ha mantenido una temporada irregular. A inicios de año canceló su participación en el Trofeo Calvià, por el fallecimiento de su madre, Ana Luisa Montenegro. Y en abril, tras una operación de quiste perineal, el ciclista no logró la recuperación física adecuada por lo cual no estuvo presente en el Giro de Italia.

A pesar de eso, el ciclista logró ser top 10 en la Volta a Catalunya y logró el segundo lugar en el Tour de Suiza.

Jefferson Cepeda y su debut en el Tour

Jefferson Cepeda, ciclista de Sucumbíos, competirá por primera vez en el Tour de Francia, con el Movistar Team. Su rol en la competencia será de apoyo al líder del equipo, Cian Uijtdebroeks, durante las etapas de alta montaña.

El ciclista de 30 años enfrentará su sexta gran vuelta, pues ya participó anteriormente en una ocasión en el Giro de Italia y cuatro veces en la Vuelta a España.

Jonathan Narváez la gran ausencia tricolor

Narváez no estará presente el Tour por una decisión técnica del UAE Team Emirates, pues el equipo decidió priorizar su descanso y evitar un desgaste físico extremo.

“El Largarto” en este 2026 mantuvo un calendario exigente. En enero compitió en Tour Down Under, una competencia desarrollada al sur de Australia y considerada de gran exigencia física, ahí se convirtió en el primer ecuatoriano y latinoamericano en conseguir el primer lugar.

Además, disputó el Giro de Italia, logrando tres victorias de etapa y pudo vestir la Maglia Ciclamino como líder de la clasificación por puntos. El ecuatoriano no culminó la carrera debido a molestias físicas causadas por una caída.