Esteban Torres fue designado jefe de bancada de ADN en la Asamblea Nacional

El Legislador Esteban Torres es el nuevo Jefe de Bancada del movimiento ADN.

El asambleísta Esteban Torres fue nombrado como jefe de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La decisión la tomó el presidente Daniel Noboa este miércoles de mayo de 2026.

Torres reemplaza a Valentina Centeno. El cambio se da como un movimeinto a la interna del oficialismo, de cara al segundo año de funcionamiento de la Asamblea Nacional, donde ADN tiene mayoría.

Centeno deja la coordinacioón del bloque de Gobierno, pero sigue presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico, donde se han tratado gran parte de las reformas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea.

¿Quién es Esteban Torres?

Torres es abogado de profesión, procedente de la ciudad de Ambato. Cuenta con una maestría en la Universidad de Londres.

Actualmente Torres integra la Comisión de Justicia y presidió la Comisión de Reformas Constitucionales que impulsó la eliminación de los fondos públicos destinados a los partidos políticos.

Torres también fue viceministro de Gobierno en el primer período de Daniel Noboa.