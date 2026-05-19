'Serpiente', disculpas, queja...; Así está el conflicto entre Paola Cabezas y Niels Olsen

La asambleista paola Cabezas durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

La asambleísta Paola Cabezas, de Revolución Ciudadana, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN) protagonizan un conflicto político al interior del Legislativo.

El conflicto se inició el pasado viernes 15 de mayo, cuando Olsen se refirió a ella como una "serpiente". "Es como una serpiente: podrá cambiar de piel, pero sigue siendo una serpiente, y yo en las serpientes no confío”, dijo Olsen durante una entrevista con un medio digital.

Tras las declaraciones, Olsen rectificó y ofreció disculpas a Cabezas. “En el calor de la entrevista no medí mis palabras respecto a una asambleísta, que es Paola Cabezas, por lo que quería pedir disculpas”, dijo Niels Olsen ese mismo viernes.

Paola Cabezas no aceptó las disculpas y pedirá sanciones

La legisladora no aceptó las disculpas y señaló que solicitará sanciones para Olsen tanto en la Asamblea Nacional, como en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"Si nosotras como legisladoras trabajamos tanto para mejorar las leyes y que les garanticen su protección. Por qué yo no puedo hacer eso?", cuestionó Cabezas la noche del lunes 18 de mayo en el programa De Lunes a Lunes, de Teleamazonas.

En ese mismo espacio indicó que acudirá al Consejo de Admninistración Legislativa (CAL) para presentar una queja formal. Según dijo, lo hará amparada en el procedimiento de ese órgano legislativo en otros casos relacionados con legisladores de su bancada.

Esteban Torres: 'Tú nos has dicho chupacabras'

En De Lunes a Lunes también participó el asambleísta Esteban Torres, quien mencionó que en ocasiones anteriores también ha sido agredido por Cabezas.

"Paola, tú nos has dicho chupacabras, asesinos, matones, de todo nos has dicho. Yo veo que te resientes porque te han dicho que te pareces a una serpiente y me parece excesivo. Yo ahí creo que las disculpas deberías aceptarlas", señaló Torres, coideario de Olsen.