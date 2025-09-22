Paro: Pocas movilizaciones de 'hasta 80 personas' fueron desactividas, dice el Gobierno

Policía y militares acudieron a la Panamericana Norte E35, en San Miguel del Común, para habilitar la vía tras manifestaciones.

Tras el anuncio de un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Gobierno Nacional aseguró que se han registrado pocas manifestaciones en diferentes puntos del país, este lunes 22 de septiembre del 2025.

Desde la Gobernación de Cotopaxi, sede temporal de la Presidencia, la vocera Carolina Jaramillo aseguró que los cierres viales y bloqueos en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel han sido desactivados "de forma inmediata" por la fuerza pública.

Según la Vocera de la Presidencia, quienes han participado en estas protestas son grupos pequeños que "no superan las 60 u 80 personas".

“Hay un ánimo de trabajo en la mayoría de los ecuatorianos, hay un ánimo de sacar el país adelante y no de apoyar un paro, ni caotizar el país”, señaló Jaramillo.

La funcionaria señaló que el único punto problemático fue Cayambe "donde la fuerza pública estaba actuando" y tambien dijo que se intentó cerrar la E35, pero se evitó la interrupción prolongada del tránsito.

Se registran cierres viales en el norte del país

No obstante, el ECU 911 reportó a las 08:59 la presencia de cierres viales en al menos cuatro zonas del país:

Imbabura Otavalo, San Rafael

Semáforo de Peguche

San Luis de Agualongo

Partidero de Cotacachi

Puente del Río Blanco

Vía rural a Quiroga Pichincha Cayambe, redondel de Cajas

Panamericana Norte-La Bola de Guachalá

Panamericana Norte-Otón

Santa María del Milán Quito Panamericana Norte, San Miguel del Común Orellana Aguarico, Bloque 31 de Petroecuador

Jaramillo también alertó que el Gobierno ha identificado audios filtrados durante el fin de semana (20 y 21 de septiembre del 2025)

Según el Gobierno, en esos audios supuestamente algunos dirigentes llaman a paralizar pozos petroleros, impedir el abastecimiento de alimentos y ejecutar acciones que están tipificadas como delitos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En ese contexto Jaramillo advirtió que “el Gobierno no dudará de actuar de acuerdo a la ley, paralizar servicios públicos está penado en Ecuador”