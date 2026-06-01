Donald Trump designa a Pete Snyder como nuevo embajador de EE. UU. en Ecuador

Pete Snyder fue nombrado como embajador de Estados Unidos en Ecuador.

Pete Snyder fue designado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, este lunes 1 de junio de 2026.

La Casa Blanca informó la designación de varios embajadores de su país en Latinoamérica.

Ecuador no tenía embajador de Estados Unidos desde el 17 de abril de 2025, cuando terminó sus funciones Arthur W. Brown , designado por el demócrata Joe Biden.

Snyder es un empresario y ejecutivo de marketing. Fundador y exdirector Ejecutivo de New Media Strategies (NMS).

Ha sido director de Asuntos Públicos en BrabenderCox y director Político Senior en Lunz Research Companies.

En 2013 se postuló sin éxito a vicegobernador de Virgnia. En 2021 terminó en segundo lugar en la carrera por la Gobernación.