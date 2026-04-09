Gustavo Petro reacciona a la tasa de seguridad del 100% impuesta por Ecuador: 'Es una monstruosidad'

Gustavo Petro reaccionó a la aplicación de la tasa de seguridad impuesta por Ecuador.

"Esto es simplemente una monstruosidad", escribió el presidente colombiano Gustavo Petro la tarde de este jueves 9 de abril de 2026, luego del anuncio de Ecuador de aplicar una tasa de seguridad a las importaciones de su país.

Según Petro, la medida "significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", escribió el mandatario colombiano minutos más tarde de anunciada la medida del lado ecuatoriano.

Asimismo, Petro adelantó que la canciller de su país "debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza".

Gustavo Petro reaccionó a la tasa del 100% a importaciones colombianas en Ecuador. Captura de pantalla

Ecuador subió al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. La medida regirá desde el 1 de mayo de 2026.

De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, el aumento se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia se seguridad fronteriza por parte de Colombia".

Con esta decisión aumenta la tensión entre ambos países. La escalada arancelaria se inició el 1 de febrero con la aplicación de una tasa del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de corresponsabilidad en seguridad fronteriza.

Ecuador aumentó esa tasa al 50% desde el 1 de marzo, marcando el inicio formal de una guerra comercial abierta. La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue inmediata.

Colombia aplicó aranceles recíprocos —primero del 30% y luego del 50%— a productos ecuatorianos, además de restricciones comerciales y energéticas, calificando la medida ecuatoriana como una “agresión económica” y anunciando acciones proporcionales.