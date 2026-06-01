Policía rescata a un tigrillo en Jipijapa, Manabí
Los animales silvestres rescatados son trasladados a centros de conservación para su evaluación.
La Policía Nacional rescató a un tigrillo en Jipijapa, provincia de Manabí.
Policía Nacional
Compartir
Actualizado:
01 jun 2026 - 16:18
Un tigrillo fue rescatado en Jipijapa, en la provicnia de Manabí, este lunes 1 de junio de 2026.
La Policía Nacional acudió a una zona residencial ante una alerta ciudadana por la rpesencia del felino.
El animal fue capturado y trasportado en un kennel por personal uniformado.
La Policía coordinó los procedimientos correspondientes para garantizar la protección del animal y su atención veterinaria.
El tigrillo fue hallado en buenas condiciones, aunque las autoridades no han dado otros detalles tras su valoración.
Dos semanas atrás otro felino, un ocelote, fue hallado en una vivienda en Santo Domingo de los Tsáchilas.
El Ministerio de Ambiente y Enegía (MAE) dijo entonces que la falta de alimento puede llevar a este tipo de animales a acercarse a zonas pobladas en busca de refugio o alimento.
En estos casos las autoridades recomiendan no acercarse a los animales para evitar ponerse en riesgo y llamar a la línea de emergencias.
Compartir