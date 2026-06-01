Mujeres víctimas de violencia pueden solicitar protección inmediata antes de denunciar
Al pedir medidas de protección, una víctima de violencia de género no requiere un abogado. No se trata de una denuncia y es gratuito.
Mujeres que son víctimas de violencia en Ecuador pueden pedir ayuda de forma verbal o escrita
Ministerio de Gobierno.
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Actualizado:
01 jun 2026 - 16:13
Las mujeres que son víctimas de violencia en Ecuador pueden acceder a protección inmediata, de forma gratuita, antes de poner una denuncia formal.
El objetivo es prevenir riesgos y proteger a las víctimas de manera oportuna, a través de herramientas como boletas de auxilio, restricciones para los agresores y otras medidas.
Se trata de las Medidas Administrativas de Protección Inmediata (MAPIs) para mujeres víctimas de violencia de género. El Ministerio de Gobierno dio a conocer, este 1 de junio de 2026, cómo acceder a este servicio.
Estas son algunas medidas de protección
- Boletas de auxilio.
- Orden de restricción del agresor.
- Restitución de la víctima a su domicilio
- Orden para que el agresor salga del domicilio
- Inserción de la víctima y dependientes al programa de protección.
- Prohibir al agresor intimidación o amenazas.
El objetivo de estas herramientas es impulsar mecanismos de protección y una red nacional de servicios para prevenir riesgos y brindar atención, indicó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
"Las MAPIs son herramientas preventivas, gratuitas y de aplicación inmediata destinadas a evitar o detener amenazas o vulneraciones contra la vida e integridad de las mujeres", agrega.
De acuerdo con la información, las medidas pueden solicitarse de forma verbal o escrita ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías, Intendencias o en Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Una vez emitida la medida de protección, la autoridad las entrega y notifica para garantizar su cumplimiento y seguimiento.
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