Mujeres víctimas de violencia pueden solicitar protección inmediata antes de denunciar

Mujeres que son víctimas de violencia en Ecuador pueden pedir ayuda de forma verbal o escrita

Las mujeres que son víctimas de violencia en Ecuador pueden acceder a protección inmediata, de forma gratuita, antes de poner una denuncia formal.

El objetivo es prevenir riesgos y proteger a las víctimas de manera oportuna, a través de herramientas como boletas de auxilio, restricciones para los agresores y otras medidas.

Se trata de las Medidas Administrativas de Protección Inmediata (MAPIs) para mujeres víctimas de violencia de género. El Ministerio de Gobierno dio a conocer, este 1 de junio de 2026, cómo acceder a este servicio.

Estas son algunas medidas de protección

Boletas de auxilio.

Orden de restricción del agresor.

Restitución de la víctima a su domicilio

Orden para que el agresor salga del domicilio

Inserción de la víctima y dependientes al programa de protección.

Prohibir al agresor intimidación o amenazas.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar protección inmediata, gratis. Ministerio de Gobierno.

El objetivo de estas herramientas es impulsar mecanismos de protección y una red nacional de servicios para prevenir riesgos y brindar atención, indicó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

"Las MAPIs son herramientas preventivas, gratuitas y de aplicación inmediata destinadas a evitar o detener amenazas o vulneraciones contra la vida e integridad de las mujeres", agrega.

De acuerdo con la información, las medidas pueden solicitarse de forma verbal o escrita ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Comisarías, Intendencias o en Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

Una vez emitida la medida de protección, la autoridad las entrega y notifica para garantizar su cumplimiento y seguimiento.