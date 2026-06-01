Ciudad de México suspende clases por la inauguración del Mundial

En México se ultima detalles para la inauguración del Mundial 2026, este 11 de junio.

Ciudad de México informó el lunes 1 de junio de 2026 que suspenderá las clases en todos los niveles el 11 de junio, cuando se inaugura el Mundial de fútbol en el país.

La selección anfitriona recibe ese día en el estadio Azteca a Sudáfrica en el primer partido del torneo al mediodía (18h00 GMT).

"Estamos hablando del día de la inauguración nada más", aclaró la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en rueda de prensa.

La decisión sigue a un polémico plan anunciado a mediados de mayo para adelantar el fin de las clases en todo el país y extender las vacaciones por unos tres meses.

Habrá pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad

El gobierno dio marcha atrás después de que padres criticaron que la medida quitaba tiempo efectivo de aprendizaje para los estudiantes.

La Ciudad de México padece de un tránsito infernal crónico y un transporte público desbordado durante días laborables.

Brugada exhortó de hecho al sector privado a dar el día libre o permitir trabajar desde casa ese 11 de junio. No habló del sector público.

"Sabemos lo que sucede, en cualquier centro de trabajo, el día de la inauguración del Mundial se suspenden prácticamente las actividades", indicó.

México dispuso de pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad, incluido en el neurálgico zócalo. Será en esa plaza principal donde verá el partido inaugural la presidenta Claudia Sheinbaum.