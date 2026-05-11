Marcela Aguiñaga deja la Prefectura del Guayas con rendición de cuentas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en un evento en el cantón Pedro Carbo, el 29 de abril de 2026.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, alista su salida de la institución y su último evento previsto como autoridad de la provincia es la rendición de cuentas, correspondiente al periodo 2025.

El evento está previsto para las 15H00 del jueves 14 de mayo de 2026, día en que había anunciado su renuncia al cargo.

Hace unos días, Aguiñaga posteó en sus redes sociales algunos logros recientes de su gestión, principalmente con el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Habló de un crédito por USD 50 millones para obras en la provincia, una asistencia técnica no reembolsable por USD 450 000 para la mancomunidad de la Cuenca del río Guayas, y una operación por USD 70 millones para más obras.

Lo que hemos logrado en Guayas con CAF es histórico. Nunca antes la provincia había accedido a este nivel de financiamiento internacional para convertirlo en obras y desarrollo.



Hoy ya está en ejecución un crédito de $50 millones para la provincia; además, conseguimos una… pic.twitter.com/pMWme0s7Pg — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) May 6, 2026

Otros frentes

Durante su gestión, también atendió otros frentes, sobre todo en materia política.

Marcela Aguiñaga tuvo varias diferencias ideológicas cuando se desempeñó como presidenta de la Revolución Ciudadana.

En octubre de 2023 renunció al cargo dentro del movimiento, pero fue dos años después que se desafilió de la organización.

El 8 de abril de 2026 compareció ante la Fiscalía para rendir su versión en el denominado caso 'Caja Chica'. Hasta el momento, no forma parte de los ocho investigados directos en la causa.

Durante su gestión en la Prefectura, estuvo en medio del fuego cruzado entre la Alcaldía de Guayaquil y el Gobierno Nacional. Incluso, le entregaron la competencia ambiental de la ciudad provisionalmente.

Pero también tuvo diferencias con el Ejecutivo, cuando fue señalada por incumplimiento de obras relacionadas con el Quinto puente.

A partir del 15 de mayo asumirá el cargo, el actual viceprefecto Carlos Encalada, quien a su vez deberá presentar una terna para escoger a la nueva viceprefecta.