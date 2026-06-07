Comisión de Fiscalización no dio paso al proceso de juicio político a Inés Manzano

La exministra Inés Manzano se salvó de ir a juicio político en la Asamblea Nacional.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió no dar paso al pedido de juicio político a la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La solicitud, relacionada con los contratos con Progen, no alcanzó el respaldo requerido para continuar su trámite, tras obtener cuatro votos a favor y seis abstenciones:

Ferdinan Alvarez (presidente de la mesa legislativa): abstención.

Ana Belén Tapia: abstención.

Jose Nángo (aliado de ADN): abstención.

Fabiola Sanmartín: abstención.

Luigi García: abstención.

María Paula Villacreses: abstención.

Fricson George: a favor.

Janeth Bustos: a favor.

Ana Herrera: a favor.

Nanki Saant: a favor.

Así, el pedido que presentó la asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, fue descartado y archivado.

Tras la decisión, la Comisión emitió un comunicado, en el que aseguró que el caso Progen, al que la Fiscalía investiga como 'Apagón', debe investigarse hasta las últimas consecuencias.

Y dejó en la cancha de la Fiscalía, la determinación de posibles responsabilidades y del destino de los recursos involucrados en dicha contratación.