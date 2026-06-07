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Política

Comisión de Fiscalización no dio paso al proceso de juicio político a Inés Manzano

Con cuatro votos a favor y seis abstenciones de los comisiados, la exministra de Ambiente y Energía se salvó del enjuiciamiento.

La exministra Inés Manzano se salvó de ir a juicio político en la Asamblea Nacional.

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Autor

Teresa Menéndez

Actualizado:

07 jun 2026 - 12:16

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió no dar paso al pedido de juicio político a la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano

La solicitud, relacionada con los contratos con Progen, no alcanzó el respaldo requerido para continuar su trámite, tras obtener cuatro votos a favor y seis abstenciones:

  • Ferdinan Alvarez (presidente de la mesa legislativa): abstención.
  • Ana Belén Tapia: abstención.
  • Jose Nángo (aliado de ADN): abstención.
  • Fabiola Sanmartín: abstención.
  • Luigi García: abstención.
  • María Paula Villacreses: abstención.
  • Fricson George: a favor.
  • Janeth Bustos: a favor.
  • Ana Herrera: a favor.
  • Nanki Saant: a favor.

Así, el pedido que presentó la asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, fue descartado y archivado.

Tras la decisión, la Comisión emitió un comunicado, en el que aseguró que el caso Progen, al que la Fiscalía investiga como 'Apagón', debe investigarse hasta las últimas consecuencias.

Y dejó en la cancha de la Fiscalía, la determinación de posibles responsabilidades y del destino de los recursos involucrados en dicha contratación.

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