El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, pidió la renuncia a 25 directores provinciales

Mario Godoy acudió el 5 de enero de 2026 a la Asamblea dentro de la fiscalización por las supuestas presiones a un juez anticorrupción

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pidió la renuncia a 25 Directores provinciales y de control disciplinario, a puertas de que la Asamblea trate un pedido de juicio político en su contra. La Asamblea Nacional convocó para el domingo 11 de enero a sesión del CAL para tratar el tema.

En el oficio con fecha 8 de enero de 2026, Godoy dio plazo a los funcionarios para que hasta el mediodía de este 9 de enero, "se proceda con la presentación formal de la renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de libre nombramiento y remoción que actualmente desempeñan".

El pedido de las renuncias llega en medio de los señalamientos que enfrenta Godoy después de que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, denunciara presiones para un fallo a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan, que era defendido por la esposa de Godoy.

"En caso de que algún director cuente con el análisis de riesgo y medidas de seguridad otorgadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, dicha información deberá ser comunicada de manera inmediata a la Dirección General, a fin de mantener actualizados los registros y coordinar las acciones que resulten necesarias", agrega.