Ecuador aumenta la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia al 50%

El Gobierno de Daniel Noboa incrementó la tasa de seguridad a Colombia.

Ecuador elevó la tasa de seguridad a Colombia al 50%. Así lo informó el Ministerio de Producción este jueves 26 de febrero de 2026 a través de sus redes sociales.

Según la Cartera de Estado, esta medida se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

El incremento del arancel se aplicará desde el 1 de marzo, pasando del 30% que entró en vigencia desde el 1 de febrero, al 50% a todas las importaciones colombianas.

En el corto comunicado el Ministerio de Producción añadió que la decisión "responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera".

El 21 de enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya impuso una tasa de seguridad del 30% a la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".

En ese momento Noboa criticó la falta cooperación en materia de seguridad con el vecino país. "Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a los grupos criminales sin cooperación alguna".

Como respuesta, Colombia también aplicó un arancel del 30% a una veintena de productos ecuatorianos, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio.

El Gobierno de Colombia dijo que el gravamen "es una respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por Ecuador de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero".

Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a 250 millones de dólares.