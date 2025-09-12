Presidente Noboa nombra a Inty Gronneberg como Embajadador de Ecuador en Suecia

El científico ecuatoriano fue designado Embajador de Ecuador en Suecia.

El presidente Daniel Noboa designó este viernes 12 de septiembre de 2025 a Inty Andrés Grønneberg Ipiales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador ante el Reino de Suecia.

Grønneberg es un reconocido científico ecuatoriano que Nació en Ibarra, provincia de Imbabura, en 1984, de padre noruego y madre ecuatoriana.

Estudió inicialmente en Quito; hizo su bachillerato en el Colegio Central Técnico, y se graduó como ingeniero mecánico en la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE).

Realizó una maestría en Procesos de Fabricación en la Universidad de Greenwich, Reino Unido, y más tarde un doctorado en Ecosistemas de Innovación en el Imperial College London.

Fue elegido por la revista MIT Technology Review como Inventor del Año 2018 en América Latina, por su invención de turbinas capaces de recolectar plásticos de ríos y cuerpos de agua para evitar que estos lleguen a los océanos.

Fundador de la empresa Ichthion (“antes Remora Marine”), dedicada a desarrollar tecnología para filtrar desechos plásticos de diferentes tamaños en las aguas fluviales, con el objetivo de reducir la contaminación marina.

Presidente de la Fundación Circular, organización que promueve la innovación, la economía circular y políticas de reducción de residuos plásticos.

Ha sido condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Comendador por el Estado ecuatoriano