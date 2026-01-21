Proyecto de Ley para prevenir el reclutamiento criminal de menores llega a la Asamblea

El ministro del Interior, John Reimberg, entregó el proyecto de Ley en la Asamblea

El ministro del Interior, John Reimberg y la vicepresidenta María José Pinto entregaron, este miércoles 21 de enero de 2026, en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que busca prevenir el reclutamiento de menores de edad en las bandas criminales.

La propuesta normativa se denomina Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de niñas, niños y adolescentes.

Según Reimberg, se trata de "una herramienta estratégica de protección integral y de seguridad del Estado, orientada a desarticular los mecanismos de reclutamiento criminal, garantizar los derechos de la niñez y adolescencia".

El proyecto también busca sancionar a quienes se benefician del reclutamiento de menores, "articulando de manera coherente la protección, la seguridad y la justicia".

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el reclutamiento de menores por parte de grupos de delincuencia organizada ha aumentado en un 640%. Pasó de 104 casos en 2019 a 770 en 2023.

Según estudios e investigaciones académicas, el reclutamiento de menores para la ejecución de delitos responde a factores estructurales como la pobreza, el abandono estatal, la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales.