Explosión en mercado de Pakistán deja al menos 10 muertos y decenas de heridos

Una explosión en un mercado abarrotado mató a 10 personas e hirió a decenas en Sarai Naurang, en el noroeste de Pakistán.

Una fuerte explosión sacudió este martes el mercado de Naurang Bazaar, en el noroeste de Pakistán, dejando al menos 10 personas fallecidas y cerca de 30 heridas, según informaron servicios de emergencia locales.

El ataque ocurrió en una zona comercial concurrida de Sarai Naurang, provocando escenas de pánico entre comerciantes y ciudadanos.

Videos difundidos desde el lugar muestran locales destruidos, vehículos dañados y a policías y rescatistas atendiendo a las víctimas mientras ambulancias trasladaban heridos hacia hospitales cercanos.

Entre los afectados, un hombre identificado como Ismail Khan relató que inicialmente pensó que habían explotado cables eléctricos antes de darse cuenta de la magnitud del atentado.

Las autoridades trasladaron a varios heridos graves al hospital de Bannu, mientras equipos de rescate confirmaron que más cuerpos fueron encontrados en hospitales de la zona. El atentado ocurre apenas días después de otro ataque contra un puesto policial en el distrito de Bannu, donde murieron 15 agentes.

El gobierno pakistaní responsabiliza a grupos armados con base en Afganistán y la situación vuelve a elevar la tensión entre ambos países. Islamabad acusa al gobierno talibán de permitir la presencia de militantes que operan contra Pakistán, algo que Kabul niega. La explosión reaviva el temor a una nueva escalada de violencia en la región fronteriza.