El proyecto de reforma laboral sobre sindicatos volverá a manos de Comisión legislativa

Las organizaciones sociales siguen de cerca el trámite de ley en la Asamblea Nacional.

El proyecto de reforma al Código de Trabajo para la Gestión Ética y Transparencia en Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores volverá a manos de la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Así lo resolvió el pleno de la Asamblea este martes 9 de septiembre en una sesión virtual.

La votación en la comisión del legislativo tuvo seis votos a favor del archivo, cuatro abstenciones y ningún voto en contra. No obstante, en el pleno, el presidente de la comisión, Eckenner Recalde de ADN, pidió que la propuesta no sea descartada.

El legislador Recalde insistió en que una ley orgánica permitiría garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso de los aportes sindicales. El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) respaldó la moción.

Señaló que, aunque había revisado el informe que recomendaba el archivo, no encontró un argumento lógico para desechar la propuesta, por lo que apoyó que regrese a la comisión.

Tras el cierre del debate, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto sea devuelto a la Comisión de Derecho al Trabajo, para que elabore un nuevo informe que será sometido al pleno en segundo y definitivo debate.