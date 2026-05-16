Así puede pasar una noche en un museo de Quito

En Quito se puede dormir dentro de un museo y vivir una aventura única.

El último fin de semana de mayo el Yaku Parque Museo del Agua abrirá sus puertas para una peculiar actividad nocturna.

La jornada arrancará desde las 17:00 del viernes hasta las 09:00 del sábado 30 de mayo de 2026.

El programa incluirá un recorrido nocturno por el museo, dinámicas de integración, fogata, cine ambiental y observación astronómica.

Una de las principales actividades será ‘El Mapa Vivo del Territorio’, una actividad donde los participantes construirán un mapa simbólico de Quito identificando lugares de encuentro, conflicto y cuidado vinculados al agua y la vida en comunidad.

También habrá el recorrido ‘Ranas del territorio: lo invisible del agua’, a través del sendero ecológico Pumamaki que permitirá descubrir especies de anfibios y comprender cómo estos animales revelan el estado de salud de los ecosistemas hídricos.

Estas actividades buscan acercar a la comunidad a espacios culturales que muestran la historia de la ciudad. De acuerdo con la plataforma Visit Quito, solo siete de cada 10 quiteños ha visitado un museo en su vida.

¿Cómo participar?

Esta experiencia está dirigida para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. El valor de la entrada es de nueve dólares e incluye todas las actividades.

Las entradas se pueden adquirir en la tienda online de la Fundación Museos de Quito.

El día del evento el ingreso peatonal es por la calle El Placer Oe11-271, y el ingreso vehicular y peatonal será por la calle Bolívar y Rocafuerte.