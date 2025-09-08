Municipios demandarán ante la Corte Constitucional la falta de pagos del Gobierno

Alcaldes de Ecuador se reunieron este lunes 8 de septiembre de 2025 ante la falta de pagos por parte del Gobierno.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se reunió este lunes 8 de septiembre de 2025 para denunciar una vez más la falta de pago el Gobierno.

Los alcaldes ecuatorianos adelantaron que demandarán ante la Corte Constitucional la falta de pago, alegando incumplimiento al artículo 200 del Cootad y a la Constitución.

Según un comunicado de la AME, la falta de recursos "se refleja en la vida cotidiana de la ciudadanía" con problemas en el agua potable, mantenimiento vial, recolección de basura y programas sociales.

Asimismo, la AME exigió a la Asamblea Nacional que envíe un exhorto al Ejecutivo para que se realicen los pagos de "manera inmediata, con la misma contundencia con la que ha actuado en otros sectores".

Finalmente, los alcaldes también demandaron al Minsiterio de Economía y Finanzas para que emite de manera urgente el Acuerdo Ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, que permitiría la compensación de saldos mediante cruce de cuentas.

Según la AME, que agrupa a 221 municipios del país, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados asciende a alrededor de 566,9 millones de dólares, hasta julio de 2025.

Antes, la AME advirtió que la falta de pago por parte del Gobierno central ha desencadenado en el retraso de pago de sueldos, incumplimiento con proveedores y paralización de obras.