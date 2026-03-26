Asambleísta presenta proyecto de reforma al COIP para tipificar uso de IA en explotación sexual

La asambleísta de ADN, Karolina Dueñas presentó en la Secretaría General del Legislativo un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar conductas vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa surge ante el avance de tecnologías como la IA, que están siendo utilizadas para generar contenido sexual falso o manipulado, afectando gravemente los derechos e integridad de menores de edad.

El proyecto propone incorporar nuevos tipos penales que sancionen la creación, difusión y uso de contenido generado con inteligencia artificial con fines de explotación sexual infantil.

Con esta reforma se busca cerrar vacíos legales, fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y adaptar la legislación penal a los nuevos desafíos tecnológicos y digitales.