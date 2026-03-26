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Política

Asambleísta presenta proyecto de reforma al COIP para tipificar uso de IA en explotación sexual

El proyecto propone incorporar nuevos tipos penales que sancionen la creación, difusión y uso de contenido generado con IA.

Asambleísta Karolina Dueñas presenta proyecto de reformas al COIP

Asamblea Nacional

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

26 mar 2026 - 17:16

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La asambleísta de ADN, Karolina Dueñas presentó en la Secretaría General del Legislativo un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar conductas vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa surge ante el avance de tecnologías como la IA, que están siendo utilizadas para generar contenido sexual falso o manipulado, afectando gravemente los derechos e integridad de menores de edad.

El proyecto propone incorporar nuevos tipos penales que sancionen la creación, difusión y uso de contenido generado con inteligencia artificial con fines de explotación sexual infantil.

Con esta reforma se busca cerrar vacíos legales, fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y adaptar la legislación penal a los nuevos desafíos tecnológicos y digitales.

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