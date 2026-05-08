Gobierno cubre compensación a transporte intra e interprovincial por un mes más

Usuarios de transporte interprovincial, modalidad que recibió desde septiembre de 2025 compensación del Gobierno, tras retiro del subsidio al diésel

Mediante decreto Ejecutivo No. 378, del 8 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa extendió la compensación que recibían los transportistas intra e interprovinciales.

Según consta en el documento, la medida para esa modalidad de transportación estará vigente por ocho meses, contados desde su aplicación en septiembre de 2025, mes en que se eliminó el subsidio al diésel.

Más tarde, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) emitió un comunicado en el que aclaraba que la compensación cubre hasta abril de 2026, un mes más de su cobertura inicial.

Cuatro modificaciones a la disposición original

La compensación al transporte público, que nació como un alivio a las cooperativas tras el retiro del subsidio al diésel, en septiembre de 2025, ha tenido cuatro modificaciones:

El decreto Ejecutivo No. 125 del 12 de septiembre de 2025 , estableció en su disposición general décima que el mecanismo de compensación para toda modalidad de transporte de pasajeros se aplicaría por ocho meses (hasta abril de 2026) , con posibilidad a extenderse por cuatro meses.

, estableció en su disposición general décima que el mecanismo de compensación para toda modalidad de transporte de pasajeros se aplicaría por , con posibilidad a extenderse por cuatro meses. El decreto Ejecutivo No. 161 del 26 de septiembre de 2025 redujo el beneficio para el transporte intraprovincial e interprovincial por seis meses (hasta febrero de 2026) .

redujo el beneficio para el transporte intraprovincial e interprovincial por . El decreto Ejecutivo No. 352 del 31 de marzo de 2026 , estableció un mes más para la compensación del transporte intraprovincial e interprovincial, es decir por siete meses (hasta marzo de ese año).

, estableció un mes más para la compensación del transporte intraprovincial e interprovincial, El decreto Ejecutivo No. 378 del 08 de mayo de 2026 subió a ocho meses la compensación para esa modalidad de transporte público de pasajeros (hasta abril de 206, como inicialmente estaba).

Desde el ministerio, explicaron que la compensación, que cubre a los transportistas intra e interprovincial hasta abril de 2026, se paga en este mes.

También confirmó que el beneficio para el transporte intracantonal también venció en abril.

Es decir, a mayo de 2026 ninguna modalidad de transporte público recibe el beneficio. Se mantienen los diálogos entre el Gobierno y los gremios de transportistas para analizar una posible extensión.