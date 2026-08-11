El terremoto de Colombia afectó hasta en un 18% su red eléctrica

Afectaciones eléctricas en Colombia por el terremoto de 7.4 grados de este lunes 10 de agosto de 2026.

El fuerte movimiento telúrico generó afectaciones en distintos servicios e infraestructuras del país, entre ellos el sistema eléctrico nacional.

La interrupción del suministro dejó sin energía a millones de usuarios durante las primeras horas posteriores al sismo, mientras las empresas del sector activaron los protocolos de emergencia para restablecer el servicio.

Recuperación total del servicio

El operador del sistema eléctrico informó que, tras el sismo, se activaron los protocolos de emergencia para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Gracias a estas acciones, la demanda eléctrica se recuperó rápidamente hasta alcanzar el 99% del sistema nacional.

Subestaciones presentaron daños

El movimiento telúrico provocó fallas en varias subestaciones y líneas de transmisión, lo que ocasionó interrupciones del servicio en diferentes regiones del país.

Equipos técnicos continúan inspeccionando la infraestructura para identificar posibles daños adicionales. Las afectaciones se registraron en Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Subestación afectada en Cali. Semana

Continúan las evaluaciones

Las autoridades mantienen el monitoreo de la red eléctrica colombiana, mientras avanzan las inspecciones en las zonas afectadas por el terremoto.

El objetivo es garantizar la estabilidad del sistema y atender cualquier eventualidad derivada del sismo.