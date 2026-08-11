Registro Civil retomó la atención para cédulas y pasaportes tras fallas técnicas

El Registro Civil anunció que retomó la atención tras superar las fallas técnicas en su sistema.

El Registro Civil de Ecuador anunció que retomó la atención para entrega de cédulas y pasaportes este martes 11 de agosto del 2026, tras superar las fallas en el sistema a escala nacional.

Los usuarios en todo el país no pudieron acceder a este servicio en horas de la mañana, debido a que la entidad presentó fallas con su proveedor de servicios, lo que obligó a cancelar la atención.

Sin embargo, después de tres horas, el Registro Civil emitió un nuevo comunicado en el que anunció que la atención se retomó en todas sus agencias en el país, aunque no detalló cuáles fueron los daños.

Usuarios reportan fallas en el sistema

Las fallas e intermitencias en el servicio se presentan desde el pasado viernes, cuando los usuarios denunciaron que debieron esperar varias horas para poder acceder al servicio.

Este martes, pese a que el Registro Civil dijo que se atendía con normalidad, usuarios en redes sociales reportaron que aún hay intermitencias y que han debido esperar más de una hora recibir atención.

La intermitencia se reporta en agencias de Sangolquí, en el Valle de Los Chillos y en las agencias de Cuenca.

El malestar se debe a que muchos han pedido permiso en sus lugares de trabajo para realizar trámites, pero no han podido hacerlo.