'Ecuador no puede entregarse a ningún país'; Daniel Noboa se refiere a la relación con EE.UU.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la relación que tiene Ecuador con Estados Unidos y otros socios comerciales.

El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador mantiene una postura de apertura a la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, pero sin ceder soberanía ni afectar sus vínculos con otros socios estratégicos como China o la Unión Europea.

En una entrevista concedida a Radio Centro este viernes 20 de marzo del 2026, el mandatario respondió a una inquietud del periodista Carlos Vera sobre la posibilidad de que Washington incremente su apoyo económico al país, en una línea similar al respaldo que brindó a Colombia con el Plan Colombia. Frente a ello, Noboa explicó que ya existen acciones conjuntas en marcha que implican importantes recursos.

Según detalló, actualmente Ecuador mantiene coordinación con entidades clave del gobierno estadounidense, incluyendo la Secretaría de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que evidencia una relación activa en materia de seguridad y cooperación.

"Ecuador no puede entregarse a ningún país, estamos abiertos a la cooperación con Estados Unidos sin afectar a otros socios comerciales", dijo el mandatario.

Sobre su relación con la administración estadounidense, Noboa también se refirió a la falta de una invitación oficial a la Casa Blanca para reunirse con el expresidente Donald Trump, a diferencia de lo ocurrido con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

Sin embargo, restó importancia a ese hecho y señaló que el contexto bilateral con Colombia ha sido distinto, mencionando tensiones como la suspensión de beneficios y desacuerdos económicos.

El Presidente destacó, además, su participación en el encuentro internacional “Escudo de las Américas”, realizado en Miami, donde también sostuvo un acercamiento con Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

Finalmente, Noboa subrayó que la relación entre Ecuador y Estados Unidos debe evaluarse en función de resultados concretos. “Al final vemos el comportamiento de Estados Unidos con Ecuador”, concluyó.