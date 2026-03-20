'Vamos a evitar que candidatos sean criminales'; Noboa sobre reformas a la Ley electoral

El presidente Daniel Noboa en un evento para la reapertura de la vía Cuenca-Molleturo.

El presidente Daniel Noboa anunció este viernes 20 de marzo que su Gobierno prepara reformas legales para evitar que personas relacionadas con estructuras criminales participen como candidatos en elecciones.

En una entrevista radial mencionó que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia para frenar la impunidad y romper nexos entre política y sistema judicial.

El mandatario cuestionó la gestión de administraciones anteriores, a las que acusó de negociar apoyos políticos a cambio de gobernabilidad. Según explicó, estos acuerdos habrían facilitado que redes delictivas operen con respaldo indirecto desde espacios de poder.

Noboa sostuvo que estas prácticas impidieron enfrentar de manera efectiva la inseguridad en el país. A su criterio, la falta de acciones contundentes permitió que el problema se profundice con el tiempo.

El jefe de Estado también apuntó a la actuación de ciertos operadores de justicia. Afirmó que existen jueces y actores políticos que habrían favorecido la liberación de personas vinculadas a delitos.

En ese contexto, aseguró que su administración trabaja de forma articulada con el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de Integridad Pública para identificar y exponer casos de corrupción dentro del sistema judicial. Indicó que estas acciones buscan transparentar procesos que, a su juicio, debieron ejecutarse en años anteriores.

Como parte de las medidas anunciadas, Noboa adelantó cambios al Código de la Democracia. La iniciativa apunta a establecer filtros que impidan la participación electoral de personas con vínculos comprobados con el crimen organizado. ‘Lo que vamos a evitar es que criminales sean candidatos’, dijo.