Presidente Noboa anuncia construcción de una nueva cárcel para 15 000 personas
El presidente Daniel Noboa se refirió a distintos temas en una entrevista radial este viernes, entre ellos, la construcción de una nueva cárcel.
El presidente Daniel Noboa durante un evento en Cuenca.
Flickr Presidencia.
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Actualizada:
20 mar 2026 - 08:06
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el país trabaja en la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 15 000 personas, con lo que se reduciría el hacinamiento en los centros penitenciarios.
El Mandatario también confirmó este viernes 19 de marzo del 2026 que en el país hay un hacinamiento de aproximadamente 3 000 presos. Además, se refirió al cierre de algunas cárceles, debido a la falta de infraestructura.
(Noticia en desarrollo...)
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