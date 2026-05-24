Palomas, tórtolas y cucarachas, también son una plaga en Quito

Las palomas y las tórtolas son consideradas plagas urbanas por su rápida reproducción.

No solo son los roedores, las cucarachas, palomas y tórtolas también pertenecen al grupo de plagas urbanas que habitan en diferentes sectores de Quito.

Según la Unidad de Bienestar Animal (UBA), en lo que va del 2026, se han realizado 117 inspecciones en barrios del centro, sur y norte de la capital.

La entidad identificó a los sectores con mayor presencia de plagas. Estos son: Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, La Delicia, Quitumbe y Eloy Alfaro.

De acuerdo con información de la UBA, los barrios donde se reportan problemas debido a la presencia de palomas son Corazón de Jesús, en Carcelén, Los Andes, en Chimbacalle, Barrio Central, en Conocoto y La Paz, en Iñaquito.

Las tórtolas están en varios barrios de la capital

Además indicó que el problema por presencia de tórtolas está en Carcelén e Iñaquito.

Expertos en sanidad, consideran a estas aves como plagas urbanas debido a su rápida reproducción y falta de depredadores naturales.

Sus heces y plumas secas pueden transmitir enfermedades respiratorias y bacterianas. Además, suelen transportar parásitos como pulgas, garrapatas y ácaros.

Al multiplicarse sin control, compiten por el espacio y el alimento, desplazando a otras aves nativas

Se reporta gran presencia de cucarachas en barrios de Quito

Según la UBA la presencia de cucarachas se evidencia en el barrio El Rosario en la Parroquia Concepción y en la Mariscal, principalmente.

Son consideradas una plaga debido a su extraordinaria capacidad de reproducción, su alta resistencia a insecticidas y su facilidad para encontrar refugio y alimento en casi cualquier entorno humano.

Una sola cucaracha puede generar hasta 40 crías en una sola cápsula y son capaces de sobrevivir sin alimento durante semanas. También transmiten enfermedades y bacterias.

Sus excrementos, mudas de piel y restos de insectos muertos contienen alérgenos que pueden desencadenar ataques de asma o rinitis.

Expertos señalan que parte de las sugerencias para evitar estas plagas son: No dejar comida de mascotas al aire libre y mantener la basura bien cerrada.

También evitar el agua estancada, ya sea en bebederos para pájaros, platos bajo macetas o canaletas.