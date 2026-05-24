'Se me salieron los dientes, ñaño': Anthonny Swagg pierde su placa dental en vivo

El influencer ecuatoriano Anthony Swagg protagonizó un momento sumamente cómico y viral cuando se le desprendió una prótesis dental en plena transmisión de un programa de entretenimiento.

Mientras hablaba y bromeaba frente al micrófono, la placa de sus dientes superiores se salió por completo, desatando las risas incontrolables de sus compañeros en el set.

El creador de contenido aclaró de inmediato, entre risas y cubriéndose la boca, que no perdió sus dientes reales, sino que se está sometiendo a un nuevo diseño de sonrisa.

Momento fue tomado con humor

Lejos de avergonzarse, Swagg manejó la situación con humor, llegó a mostrar la prótesis a la cámara y exclamó: "¡Se me salieron los dientes, ñaño!"

El fragmento de la transmisión se difundió rápidamente a través de plataformas como Instagram y TikTok.

El accidente generó memes y comentarios por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su capacidad para tomarse el accidente con humor.