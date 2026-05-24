Emergencia por colapso de pared dejó nueve personas heridas en Tumbaco

A las 13:22 de este domingo 24 de mayo, se reportó el colapso de una pared en el sector de Manuel Garaicoa, parroquia de Tumbaco, en Quito.

La persona que reportó el incidente mencionó que "una pared colapsó y hay varios niños golpeados y atrapados".

Varias instituciones brindaron servicio de rescate

Según información proporcionada por los organismos de socorro, el incidente dejó un total de nueve personas heridas.

Las autoridades indicaron que no se registraron fallecidos.

Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Salud Pública, Agencia Metropolitana de Control y personal operativo zonal ejecutaron labores de rescate, evaluación estructural, atención prehospitalaria y control en el lugar.