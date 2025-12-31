Lo resuelto y lo pendiente en la Asamblea Nacional, el escenario en una medición de fuerzas

La Asamblea Nacional comenzó en sus funciones con un aumento de 137 a 151 asambleístas, según el Código de la Democracia, debido a la ampliación de la representación por el crecimiento de la población en Ecuador.

Desde la primera reunión en la que se realizó la elección de las autoridades del Legislativo hubo fricciones. La elección del presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y los vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue la primera medición de fuerzas.

Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana (RC) se convirtieron en las dos fuerzas políticas mayoritarias en la Asamblea. ADN y la RC no lograron la mayoría absoluta de 77 asambleístas.

El reto del cuerpo legislativo empezó con retos. En el periodo legislativo 2023–2025, que se inició tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso, se aprobaron un total de 60 proyectos de leyes.

De ese total solo 31 están vigentes. Otros doce siguen en trámite por haber recibido objeciones parciales del Ejecutivo o haber sido recién aprobadas, y 17 fueron vetadas totalmente por el presidente Daniel Noboa.

A inicios de la gestión de Niels Olsen, en julio de 2025, el presidente del legislativo presentó una agenda con cinco ejes y 53 proyectos de ley a ser tramitados entre 2025 y 2027. El plan de trabajo legislativo se dividió en seguridad, desarrollo social, desarrollo económico, infraestructura y recursos naturales. También como la lucha contra la corrupción.

Desde mayo y hasta el 22 de diciembre que comenzó la vacancia legislativa, la Asamblea ha aprobado 19 leyes. Aunque dos fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, la ley de integridad pública y la de solidaridad nacional, a la de inteligencia la suspendió parcialmente.

En medio de las celebraciones de diciembre, una de las leyes que logró unir las fuerzas políticas de ADN y del Correísmo fue la nueva Ley del Deporte que se aprobó antes de cerrar el año.

La Asamblea Nacional volverá a las actividades el 5 de enero del 2026 Tomado de la Asamblea Nacional

Un pendiente polémico en el inicio del 2026

El inicio del año será polémica en la Asamblea Nacional. El presidente Olsen convocó a una sesión extraordinaria del pleno el próximo lunes 5 de enero del 2026, a las 10:00, para atender la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy.

Godoy, que llegó al cargo con el apoyo del oficialismo, fue cuestionado por denuncias de supuestas presiones ejercidas por servidores judiciales sobre jueces que llevan casos relacionados con narcotráfico. También por su supuesto tráfico de influencias, pues su esposa tuvo relación con uno de esos procesos.

El presidente del Legislativo adelantó un día el fin del receso legislativo, que estaba previsto para el 6 de enero. Todo esto luego de que la asambleísta correísta Viviana Veloz confirmó que su bancada tramita el pedido de juicio político en contra de Godoy y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Godoy había pedido licencia para poder preparar su presentación en la Asamblea, pero la suspendió para participar, esta mañana, en una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

En medio de las tensiones, el primer mandatario Daniel Noboa le sugirió a Mario Godoy que renuncie a su cargo luego de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones. El termómetro de los votos para el juicio político se activará comenzando el año.