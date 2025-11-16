Consulta y referédum 2025: Más de 500 citaciones emitidas por infringir la Ley Seca en Ecuador

Las votaciones en Ecuador se realizaron con un amplio despliegue de policías y militares.

Los ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo 16 de noviembre del 2025 para decidir sobre cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum. Durante la jornada se aplica la Ley Seca.

La prohibición de venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas se aplica desde las 12:00 del viernes 14 y termina al mediodía del lunes 17 de noviembre del 2025.

De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, con corte hasta las 13:43, se han emitido 587 citaciones por infrigir la prohibición a escala nacional.

582 personas fueron citadas por expendir o consumir licor, mientras que cinco personas deberán enfrentar un proceso por acudir a votar en estado de embriaguez.

Los establecimientos que infrinjan esta medida podrían ser clausurados y enfrentar sanciones económicas. El incumplimiento de esta prohibición se sancionado con una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 235 dólares, según se establece en artículo 291 del Código de la Democracia.

En la jornada electoral de este domingo también se detuvo a 95 personas por boletas de captura y a otras 68 por boletas de apremio.

Mientras que durante el control policial en los recintos se aprehendió a un ciudadano que pretendía ingresar a las juntas receptoras del voto con cinco papeletas falsas, alteradas y rayadas en Tonchigue, provincia de Esmeraldas.

Además se reportaron cuatro casos de intentos por fotografiar el voto en el cantón Píllaro, Babahoyo y Pastaza. Mientras que en el cantón Pindal, provincia de Carchi, un ciudadano fue detenido por intentar suplantar la identidad.