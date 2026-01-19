Reunión con el FMI, exposición en Davos...; esta es la agenda que tendrá Noboa en Suiza

El presidente Daniel Noboa cumplirá una agenda de dos días en Suiza.

Inversión, seguridad y sostenibilidad son los ejes del viaje que realizará el presidente Daniel Noboa a Suiza desde este lunes 19 de enero del 2026. El mandatario estará en el Foro Mundial de Davos entre el martes 20 y el jueves 22 de enero, en donde cumplirá una amplia agenda.

La gira está centrada en posicionar al país "como un referente regional en inversión, seguridad y sostenibilidad", señaló la Cancillería en un comunicado.

El viaje contempla la intervención de Noboa como expositor en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza.

Además, mantendrá encuentros de alto nivel con lideres de gobiernos, directores de organismos internacionales y máximos ejecutivos de empresas globales.

Según a agenda compartida por la Presidencia de la República, se prevé que el mandatario se reúna con representantes de organismos económicos internacionales, como Kristalina Giorgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional; y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las actividades también contemplan encuentros bilaterales, por ejemplo, con una reunión con el presidente de Panamá, José Moulino; un encuentro con Isaac Herzog, presidente de Israel, entre otros.

El 22 de enero, el mandatario ecuatoriano tendrá reuniones con el presidente del Banco Mundial, la directora de Europol, y el titular de DP World, que opera el puerto de aguas profundas de Posorja.

Tras el viaje a Suiza, el presidente Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld viajarán a Bélgica en donde cumplirán una agenda con reuniones multilaterales.