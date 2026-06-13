Irán descarta la firma de un acuerdo con EE.UU.

Irán descartó este sábado 13 de junio que la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio tenga lugar el domingo, informó la agencia de noticias estatal Irna.

"Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana", domingo, declaró a Irna el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por "los próximos días".

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país actúa como mediador entre las partes, dijo este sábado que probablemente se cerraría un acuerdo de paz "en las próximas 24 horas".

Trump aseguró que acuerdo se firmaría este fin de semana

Días antes, el presidente Donald Trump, afirmó que se había alcanzado un "muy buen acuerdo" con Irán y dijo que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa.

Trump había dicho que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo.

"Entiendo que la respuesta es sí", declaró a periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.