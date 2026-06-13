Cinco de 10 presidentes de la Asamblea no terminaron su período desde 2008; ¿por qué?

Niels Olsen presentó su renuncia al cargo de Presidente de la Asamblea el 8 de junio.

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi y la instalación de la Asamblea Nacional en 2008, el Parlamento ecuatoriano ha tenido 10 presidentes.

Sin embargo, solo la mitad logró completar el período para el que fue designada, mientras que los demás abandonaron el cargo antes de tiempo por distintas razones políticas y administrativas.

La más reciente salida fue la de Niels Olsen, quien renunció el 8 de junio de 2026, apenas un año después de asumir la presidencia de la Asamblea para el período 2025-2027.

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Durante una sesión del Pleno, el legislador anunció su decisión argumentando que había concluido una etapa en su vida política. "No me voy vencido, no me voy cansado, me voy libre, porque creo que los ciclos tienen su momento justo y el mío es hoy", expresó al oficializar su renuncia.

Días antes, Olsen había sido presentado por el movimiento oficialista ADN como precandidato a la Prefectura del Guayas para las elecciones seccionales de 2027. Tras su salida, la entonces primera vicepresidenta, Mishel Mancheno, asumió la presidencia del Legislativo.

Las salidas anticipadas

Estos fueron los presidentes de la Asamblea que no culminaron su período en el cargo y las razones:

José Serrano Fue destituido por el Pleno tras la difusión de un audio de una conversación con el excontralor Carlos Pólit. prófugo de la justicia tras ser implicado en el caso Odebrecht.

Guadalupe Llori Fue destituida con 81 votos a favor por incumplimiento de funciones y por no haber reinstalado una sesión en los 30 días que estipula la Ley Legislativa. Para su remoción, se acogió el informe de una comisión especial que investigó a Llori

Virgilio Saquicela Dejó el cargo cuando la Asamblea fue disuelta por la llamada muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso.

Henry Kronfle Renunció para participar como candidato en las elecciones generales anticipadas de 2025.

Niels Olsen El 8 de junio renunció a su cargo como Presidente de la Asamblea durante su discurso en la sesión del Pleno. Entonces asumió la asambleísta Mishel Mancheno

En contraste, Fernando Cordero, Gabriela Rivadeneira, Elizabeth Cabezas, César Litardo y Viviana Veloz finalizaron los períodos que les correspondían dentro de las diferentes etapas legislativas.

Período de mandato de un Presidente de la Asamblea

La normativa del Legislativo establece que el presidente de la Asamblea Nacional ejerce funciones por dos años, aunque puede ser reelegido para un nuevo período si obtiene los votos necesarios dentro del Pleno. Los asambleístas, en cambio, son elegidos para períodos de cuatro años.