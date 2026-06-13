Accidente de tránsito en la vía Puyo-Baños deja un fallecido y cuatro heridos

Carro accidentado en la vía Puyo-Baños, la madrugada del 13 de junio

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado 13 de junio de 2026 en la vía Puyo-Baños dejó un fallecido y cuatro heridos.

El hecho sucedió cerca de la 01:30 en el sector del caserío Santa Rosa, perteneciente al cantón Mera, provincia de Pastaza.

Tras el hecho, la vía se encuentra habilitada

De acuerdo con la información, se registró un choque frontal entre dos automóviles al llegar a una curva de la carretera. El impacto provocó la muerte instantánea de una persona.

Autoridades indicaron que los cuatro ciudadanos heridos fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud de la zona.

Tras una suspensión temporal por las labores de rescate, la vía fue completamente habilitada y el flujo vehicular opera con normalidad.